Gioventù Nazionale: "Tutto questo è inaccettabile Occorrono soluzioni idonee come proposto da FdI"

Sull’erosione dell’arenile interviene anche Filippo Rappelli, responsabile comunale di Gioventù Nazionale. "Al bagno Nando l’agitazione del mare ha travolto circa 30 ombrelloni, lasciando un buco in mezzo alla spiaggia e costringendo i gestori a mandare via i clienti. E’ una situazione inaccettabile e non inaspettata, perchè ogni mareggiata mette in ginocchio gli stabilimenti balneari massesi. Ribadiamo le soluzioni individuate dal nostro partito di riferimento, Fratelli d’Italia, coordinato da Marco Guidi, da anni impegnato sul tema, che prevedono ripascimenti annuali insieme al recupero di difesa della costa come le scogliere e la realizzazione di nuove tecniche sperimentali come i Tecnoreef che potrebbero attenuare gli effetti delle mareggiate come quella di questi giorni".