Giovedì mattina rubinetti a secco

Giovedì saranno effettuati lavori di manutenzione sull’acquedotto servente via Scorcetoli Monteluscio, via Provinciale Scorcetoli, via S. Bartolomeo, loc. Scorcetoli, via Pala, loc. Monteluscio, via Castello, via S. Maddalena e zone limitrofe del Comune di Filattiera. Pertanto, quel giorno, dalle ore 9.30 alle 13.00 e comunque sino al termine dei lavori, si potranno verificare momenti di sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile eo abbassamenti della pressione di rete nelle localitàvie sopramenzionate e zone limitrofe. Al fenomeno saranno interessati complessivamente ben 213 utenti del Comune di Filattiera. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi. Al ritorno dell’acqua potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti.