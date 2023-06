Giovanotta a 97 anni Auguri a ‘nonna’ Bruna

"La nostra cara Bruna Pezzarossi oggi compie 97 anni. Una persona speciale, simpatica, intelligente e giovanile". Gli auguri alla nostra affezionata lettrice vengono dai numerosi amici e dalle care Cristina e Monica. Bruna Pezzarossi, lo ricordiamo, fu attiva sostenitrice dell’Università del tempo libero e si batté molto per la sua riapertura chiedendolo direttamente alla sindaca Serena Arrighi. Quest’anno è ritornata ai suoi adorati corsi, dove è alunna modello, e dove frequenta coro e psicologia. Per l’occasione le ha scritto una lettera l’ammiratore Franco: "Accendi l’anima di tutti noi con il tuo sorriso. Non smettere mai di essere come sei. Il volersi bene si costruisce, ma l’amore vero lo senti immediato con un contatto di pelle, un abbraccio, un brivido".