Giovanni Ilari il vertice degli azzurri

Giovanni Ilari (nella foto) è il nuovo commissario comunale di Forza Italia. Ilari è stato presentato nella convocazione degli iscritti al partito, dal coordinatore provinciale Gianenrico Spediacci. Nominato anche il vice commissario comunale Carloalvise Gervasi. E’ stato inoltre composto il nuovo coordinamento di Carrara, nominato dal nuovo responsabile organizzativo Marco Morelli. Giovanni Ilari avrà il compito di nominare il direttivo politico di Carrara e assegnare i ruoli, gestire i rapporti politici a livello comunale con tutte le forze politiche e le liste civiche che vorranno contribuire al percorso intrapreso da Forza Italia. "Ringrazio il coordinatore provinciale Gianenrico Spediacci che mi ha scelto per questo delicato compito che cercherò di svolgere con passione e concretezza. Sono iscritto in Forza Italia dal 1994 – si presenta Ilari - e ho già svolto il ruolo di segretario comunale e durante il percorso politico sono stato eletto consigliere comunale di Carrara e provinciale. Attualmente sono stato nominato assessore nel Comune di Monchio delle Corti con deleghe all’urbanistica e lavori pubblici. Ho deciso di impegnarmi attivamente nel Comune di Carrara dopo aver valutato il nuovo corso con Tajani, Bergamini e Stella e per il senso di inclusione e partecipazione che ha saputo dare in provincia il coordinatore provinciale. Ho visto da parte degli iscritti voglia di fare e dare il proprio contributo subito, per arrivare a vincere le europee con il nostro candidato apuano Jacopo Ferri e creare le condizioni per vincere le regionali prima ed il governo della città dopo, con l’aiuto dei partiti alleati e delle liste civiche che rappresentano la società civile. Da subito la nostra opposizione sarà ferma e decisa e nello stesso tempo propositiva e costruttiva".