Giovanna Leverotti aiuta ad aprirsi al nuovo con la gestione dei cicli

Dare ordine alla propria vita, avere maggiore energia, creare spazio per poter accogliere il nuovo, liberarsi da ciò che non fa più parte del proprio cammino, riappropriarsi del potere e accrescere autostima. Sono solo alcuni dei tanti benefici che si scopriranno con l’incontro sulla gestione dei cicli. Sabato alle 15,30 al Giardino del coach, Giovanna Leverotti aiuterà ad avvicinarsi alla natura con un incontro in presenza al al Piccolo Casale dei Ronchi dalle 15,30 alle 18,30. "I cicli – spiega Leverotti – sono processi naturali, gestirli ci permette di creare ordine nella nostra vita, capire cosa conta veramente, cosa è necessario portare in primo piano, lasciando ciò che non fa più parte del nostro cammino. Gestire i cicli libera energia e ci apre al nuovo. E’ un passo necessario per rinnovarsi e per andare verso la vita che stiamo cercando. Il processo richiede la nostra attenzione, ci deve vedere attivi e partecipi, richiede consapevolezza e ascolto profondo. Prendiamoci questo tempo – conclude Leverotti che vanta una lunga esperienza nel settore – per mettere ordine, creare spazio e poterci aprire ad accogliere il nuovo. Si tratterà di un incontro di coaching trasformazionale molto potente.".

Un progetto dedicato a chi si rende conto che le situazioni nella vita si ripetono, a chi rimugina su cose successe, a chi non riesce a staccarsi dal passato, a guardare avanti, a chi si sente privo di energia. Questi sono solo alcuni dei tanti benefici che si scopriranno nell’incontro in presenza di sabato che sarà ripetuto online il 16 marzo dalle 10 alle 13.

Giovanna Leverotti è dottoressa in Economia e commercio ed in Scienze e tecniche psicologiche, Life & Business Coach, Future Core Coaching Qualified, Facilitatore Soul Collage. Per chi volesse saperne di più riferimenti sul sito www.giardinodelcoaching.it o al numero 347 6303441