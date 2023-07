Giovani talenti e musicisti di fama in un concerto d’archi “virtuosi” Il Lunigiana International Music Festival porta a Fivizzano 45 giovani talenti musicali selezionati da 80 domande. Provengono da 15 paesi diversi e si esibiranno in virtuosi pezzi per strumenti ad arco. Martedì al museo di San Giovanni, concerto di musica da camera.