Giovani matematici da Olimpiadi Brillano gli studenti del ‘Marconi’

Cinque squadre e altrettanti campi di gara, sette studenti per ogni squadra, una finale nazionale da conquistare a colpi di problemi matematici. E ancora una volta i ragazzi del liceo scientifico Marconi, guidati dal professor Giuseppe Pezzica, si sono dimostrati da tricolore nelle qualificazioni delle Olimpiadi di Matematica a squadre di nuovo. Qualificate tre delle cinque squadre in gara ma, per regolamento, solo una della stessa scuola potrà giocarsi a finalissima a maggio. I “settebelli“ del Marconi sono scesi in campo per le qualificazioni, che hanno coinvolto tutte le scuole superiori italiane venerdì, a Genova, Parma, Firenze, Lucca e Pisa.

La prima squadra, chiamata C1 come diminutivo di Carrara 1, gareggiava a Genova, una delle piazze più difficili di tutta Italia. Dopo una battaglia durata due ore si sono imposti i pisani del Dini, vicecampioni d’Italia, ultimando tutti i problemi, cosa riuscita solo ad un’altra squadra a Reggio Emilia. La C1 del Marconi è arrivata quarta, con il rammarico di una banale svista nella lettura del testo proprio sul problema che in gara valeva di più, ma si è aggiudicava comunque il diritto ad accedere alle finali nazionali di maggio e quindi la possibilità di una rivincita.

La seconda squadra del Marconi, la C2, è invece scesa in campo a Parma ed ha conquistato un ottimo quinto posto, buono per le nazionali alle quali però non potrà partecipare. Quest’anno, per la prima volta, tutte le cinque formazioni del Marconi sono riuscite a farsi onore: la C3, composta solo da ragazzi del biennio, è arrivata quinta a Firenze, quarto posto per la C4 a Lucca, mentre la C5 a Pisa è andata oltre ogni più rosea aspettativa conquistando la medaglia d’argento oltre alla, solo teorica, qualificazione.

Le squadre. C1: Sebastian Furlan, Mauro Cannas, Giacomo Manfredini, Leonardo Martini, Gabriele Martini, Rosario Gentile, Matteo Massa. C2: Giulia Pe, Tommaso Marrucci, Arianna Ussi, Sara Sigolo, Salvatore Scicolone, Linda Babboni, Diego Barcellone. C3: Andrea Cavalieri, Daniele Benassi, Tommaso Benedetti, Rebecca Dorsaneo, Yari Neofet, Francesco Manetti, Giulia Bertolucci. C4: Niccolò Consigli, Giulia Massa, Nicola Cavalieri, Anna Passani, Francesca Pregliasco, Paolo Marino, Giovanni Marcenaro. C5: Erik Ghidini, Leonardo Rolandi, Alina Baccioli, Leonardo Benedetti, Riccardo Ravenna, Caterina Franzini, Saksom Ulivieri.