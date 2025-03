Giovani in difesa dell’ambiente. Sentieri ripuliti grazie a Agesci

Agesci al servizio alla comunità "Lasciateil mondo migliore di come lo avete trovato". Questo principio guida da sempre il cammino di chi vive lo scoutismo e domenica 2 marzo, il gruppo scout Agesci Massa 2 ha deciso di metterlo in pratica con un’azione concreta a favore della città: ripulire sia il litorale che i sentieri collinari per restituire allacomunità spazi più decorosi e vivibili. IlThinking Day, celebrato ogni anno il 22 febbraio, è una ricorrenzaspeciale per chi fa parte del movimento scout in tutto il mondo. Si ricorda la nascita di Sir Robert Baden-Powell (1857-1941), fondatoredello scoutismo, e di sua moglie Olave Baden-Powell (1889-1977), figura chiave nella diffusione dello scoutismo femminile. Questa giornata non è solo un momento di riflessione su temi globali e sull’importanza del servizio, ma anche un’occasione per tradurre il pensiero in azione. Ed è proprio ciò che è stato fatto. Chi ha partecipato si è suddiviso in due squadre operative. La prima ha lavorato per ripulire il litorale davanti alla Colonia Torino a Marina di Massa, un’area purtroppo spesso trascurata, dove si accumulano rifiuti di vario genere. La seconda squadra ha invece migliorato la viabilità del sentiero che collega la città al borgo di Canevara, rimuovendo rifiuti e ripulendo dalla vegetazione incolta che ostacolava il passaggio. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Massa, l’Asmiu e il Cai, che hanno supportato l’iniziativa. Ma la vera forza di questa giornata è stata la partecipazione attiva di lupetti e lupette, guide ed esploratori, rover e scolte, dagli 8 ai 21 anni, che con entusiasmo e determinazione hanno dedicato il loro tempo ed energie per il bene della collettività. Armati di guanti, sacchetti per la raccolta differenziata e tanta voglia di fare, hanno dimostrato che il cambiamento nasce dai piccoli gesti. Questa esperienza non è solo un esempio di impegno civico, ma anche la dimostrazione di quanto lo scoutismo possa essere un percorso educativo straordinario. Bambine, bambini, ragazze e ragazzi che nefanno parte imparano il valore del servizio, della responsabilità edella cura per l’ambiente e per gli altri. Crescono sviluppandospirito di iniziativa, capacità di lavorare in squadra econsapevolezza del proprio ruolo nella società.