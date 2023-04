Giovani in cerca di un lavoro Imprenditori e studenti a confronto per comprendere il ’mismatch’

Gli studenti dell’Istituto tecnico professionale Pacinotti Belmesseri hanno incontrato nei giorni scorsi le imprese del settori ristorazione, meccanica, impiantistica elettrica organizzato in collaborazione con la Cna di Massa Carrara. Il fenomeno del mismatch che segnala il divario tra la domanda e l’offerta di lavoro non è improvviso, né tantomeno passeggero: questo è un presupposto che non può essere trascurato. Da tempo ci sono aziende che non trovano personale, si tratta di una criticità che sta diventando patologica nel mercato italiano.

I dirigenti di Cna Manuela Paladini e Giorgio Favullo, hanno illustrato il ruolo dell’associazione di categoria nella tutela degli operatori economici e hanno introdotto il tema della difficoltà, sempre più accentuata, che le aziende incontrano nel reperire figure professionali specializzate da inserire nel propri organici, per far fronte alle evoluzioni del mercato e ai cambiamenti richiesti dal mondo del lavoro. Gli studenti delle classi 4° e 5° indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e gli studenti della 3° e della 5° Mat. indirizzo meccanico e impiantistico, hanno approfondito le potenzialità della loro formazione nel futuro. Le imprese hanno descritto le loro attività, raccontando come sono nate e quali sono le nuove prospettive offerte oggi dal mercato. Gli imprenditori hanno sottolineato la ricerca di figure professionali qualificate da inserire nei loro organici e come le imprese siano disponibili ad investire su figure qualificate e motivate, a partire dalla disponibilità ad ospitare gli studenti nell’alternanza scuola-lavoro. "Ogni esperienza lavorativa dev’essere vissuta come un’opportunità per accrescere le proprie competenze e come un investimento su se stessi, compresa la capacità di lavorare in team", ha detto la dirigente scolastica Lucia Baracchini.

È stato anche affrontato il problema del lavoro irregolare nella ristorazione e della conseguente perdita di fiducia. Per tutelare sia imprese che lavoratori è indispensabile l’applicazione dei contratti collettivi. Gli imprenditori hanno suggerito agli studenti di relazionare nel dettaglio le proprie esperienze di stage, evidenziando criticità e opportunità riscontrate.