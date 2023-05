Giovani cuochi Lunedì la sfida al ’Pacinotti’

Timballo di riso, tortino orzato e tortellone. Tante ricette preparate dai giovani, strizzando l’occhio alla tradizione. L’Accademia italiana della cucina, delegazione Lunigiana, ripropone il tradizionale premio, promosso per gli studenti del Pacinotti Belmesseri. L’appuntamento è per lunedì, quando i ragazzi dell’alberghiero cucineranno piatti di cui hanno curato ricetta e presentazione. Il premio è riservato agli allievi della classe quarta enogastronomia, sezione cucina, ed è nato per premiare gli studenti che si sono distinti negli studi. Tema di quest’anno ‘Il riso, il mais e gli altri cereali (grano, farro, orzo avena, segale) nella cucina della tradizione regionale’; la prova pratica è lunedì a scuola, a Bagnone, gli allievi prepareranno una ricetta, precedentemente presentata, a coppie. Tra le ricette timballo di riso, tortelloni ripieni di orzo, millefoglie di polenta, e gelato di mais. La prova pratica verrà valutata in base a vari criteri: complessità del piatto, presentazione estetica, esposizione della ricetta, dell’origine storica, armonia del sapore, originalità, creatività e fantasia. Il risultato sarà deciso dai membri della commissione: due tecnici esterni, tre rappresentanti della scuola, quattro dell’Accademia Italiana della cucina. Alle tre coppie finaliste andranno: un orologio da polso con logo Aic a ogni allievo della coppia prima classificata, una copia del ricettario ‘La tradizione a tavola - 3000 ricette dei paesi d’Italia’ e una chiavetta usb con logo Aic a ogni allievo della coppia seconda e un piatto d’argento con logo Aic a ogni allievo della coppia terza.

M.L.