Giovani artisti e anziani, da lì parte l’inclusione "Coinvolgiamo Accademia e Rsa con la carità"

Attenzione agli ‘ultimi’ e inclusione . E’ l’appello arrivato dal vescovo diocesano nella messa per San Ceccardo che ha svelato il nome di don Piero Albanesi come nuovo parroco del Duomo. "Raccomandiamo una particolare attenzione verso l’Accademia di Belle Arti, frequentata da tanti studenti anche stranieri, inoltre una cura pastorale attenta alle Rsa presenti nel territorio" ha detto monsignor Vaccari. Molti i giovani stranieri che l’Accademia porta in città e per loro il Vescovo Mario Vaccari (nella foto) chiede particolare attenzione. Giovani in apparenza distaccati dal resto della città, con cui nonostante i molti anni di presenza sul territorio della scuola la comunità sembra non sia ancora riuscita a creare un ponte di collegamento. "L’identità cristiana è costruita anche sul bisogno degli ultimi". Così definisce il concetto Don Piero Albanesi, su una visione di povertà che non è solo economica ma spesso anche umana, culturale e relazionale. "La povertà di questi ragazzi che studiano a Carrara – spiega – è sostanzialmente che nessuno li considera e cerca di coinvolgerli nella vita cittadina. Ci sono mille persone che gravitano intorno all’Accademia. Non posso dire che come Chiesa cattolica abbiamo le risorse, le possibilità e nemmeno talvolta la progettualità per poterli coinvolgere, però perché non sentirsi coinvolti in questa cosa. Attivarsi per trovare strutture che favoriscano il loro soggiorno in città la loro vita in centro come dare degli spazi, coinvolgerli in altre iniziative".

Ci ritroviamo ad essere uniti per fronteggiare un’emergenza ma ci perdiamo quando questa finisce. Un concetto di unità che deve tornare al centro delle priorità della popolazione. "Sono uno studente – prosegue Don Piero –, mi rendo conto che questi ragazzi stranieri vanno in biblioteca e rimangono isolati. Provo a incontrarli e li invito magari in un luogo per parlare, fare festa insieme, uno spazio di condivisione. Una dinamica semplice elementare. Cercherò di mettere a disposizione uno spazio comune della realtà parrocchiale. E’ necessario offrire e creare nuovi spazi".

Stessa attenzione per gli anziani nelle Rsa. "Il discorso è legato al rispetto e all’onore che vogliamo dare e dobbiamo dare agli anziani – spiega don Piero – . Spesso ci sono storie di ordinaria straordinarietà che meritano di essere ascoltate e accolte. Nelle Rsa ci si deve andare, bisogna tornare a fare servizio. Il servizio e la carità sono importanti per ridare speranza. Suonare il campanello alla vicina di casa per chiederle come sta è diventata una cosa straordinaria, molto di più che prendere la pala e spalare il fango".

Patrik Pucciarelli