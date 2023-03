Giovani a confronto sui diritti umani I liceali del Marconi riuniti alla Imm

di Daniele Rosi

Finalmente uno spazio per riunirsi in assemblea lo hanno trovato gli studenti del liceo scientifico Marconi: in un padiglione di Carrarafiere concesso dal Comune di Carrara. Da tempo gli istituti superiori lamentavano infatti la mancanza di spazi adeguati per le loro assemblee. E la mano tesa dalla sindaca Arrighi ha consentito loro lunedì di ritrovarsi tutti insieme per una riflessione sul tema dei diritti universali in Iran. Un argomento importante che hanno affrontto con massima serietà chiamando lunedì ad intervenire alcuni attivisti di Amnesty International e Anahita Vakil Mozafari, ex studentessa del liceo che adesso si occupa di relazioni internazionali. Il dibattito è andato in scena nella sala Michelangelo dei padiglioni di Carrafiere, messa dall’amministrazione a disposizione degli studenti per poter accogliere tutte le classi del ‘Marconi’.

L’incontro è stato organizzato dai rappresentanti del Marconi, Eugenio Pompili (4c), Giacomo Manfredini (5d), Adalgisa Pietrini (5c) e Tommaso Agnesini (4d). "Ringrazio a nome dei rappresentanti la sindaca Serena Arrighi e l’assessore alla cultura Gea Dazzi – ha sottolineato Eugenio Pompili – perché ci hanno permesso di trovare un posto che potesse accogliere un elevato numero di studenti come soluzione per le assemblee". Nella prima fase dell’incontro i tre attivisti di Amnesty International presenti hanno illustrato ai ragazzi tanti spunti sulle proteste attualmente in corso in Iran, uniti a momenti di riflessione e ascolto con i ragazzi. Nella seconda parte del confronto c’è stato invece spazio per le tante domande degli studenti: dalla rivoluzione del 1979 a quella odierna. "Sono temi che ci riguardano da vicino – spiega il rappresentante – e ci ha colpito il fatto che le proteste siano portate avanti da persone poco più grandi di noi, che stanno dimostrando determinazione e coraggio, suscitando in noi grande ammirazione".

Gli attivisti di Amnesty hanno poi parlato delle violazioni dei diritti del regime iraniano, unito al modo in cui questo stesso regime stia reprimendo le manifestazioni. Tra gli argomenti più dibattuti dagli studenti con le loro domande, grande attenzione è stata data alle questioni storiche del paese ma soprattutto a quelle religiose, e come la religione possa in alcuni casi diventare un estremismo.