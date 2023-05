Giovane vita spezzata Il centauro Arcolini e l’automobilista vicini di ombrellone

La morte del giovane Emanuele Arcolini, vittima dell’incidente stradale di lunedì pomeriggio in via Litoranea nella frazione sarzanese di Marinella mette insieme diverse circostanze quasi ad accrescere la devastante dimensione di un dramma che colpito i familiari del ragazzo e un’intera comunità, amici, conoscenti e colleghi di lavoro. L’altro protagonista del scontro mortale è un pensionato di Luni sul quale è stato aperto dalla Procura della Spezia un fascicolo per omicidio stradale.

L’uomo era alla guida della Opel contro la quale si è scontrato il ragazzo in sella alla sua motocicletta Ducati mentre stava dirigendosi verso Marina di Carrara. L’anziano conosceva Emanuele e la sua famiglia, lo aveva visto ragazzino al mare in uno stabilimento del litorale di Marina e l‘altro pomeriggio si è ritrovato a soccorrerlo cercando disperatamente di tenerlo aggrappato alla sua giovane vita. L’ottantenne era in macchina insieme alla moglie e alla nipote e da poco erano usciti da un locale sul mare dove avevano deciso di pranzare tutti insieme. Emanuele Arcolini, per gli amici Lele, era un ragazzo educato e rispettoso.

Frequentava l’alberghiero Minuto di Marina di Massa, quella scuola che lo aveva fatto diventare un cuoco e che lo aveva formato a livello professionale. In quella scuola Lele aveva trovato molti amici e il loro rapporto era andato ben oltre la maturità, come racconta la professoressa di cucina del Minuto Eliana Ceccarelli. "Ricordo bene quella classe – racconta la docente di cucina – e ricordo bene Emanuele. Ho un ricordo bellissimo di tutti loro, in particolare di Emanuele e della sua passione per la cucina. Un ragazzo solare, un bravissimo ragazzo con la passione per i balli caraibici. La notizia della sua scomparsa mi ha sconvolta, è un’ingiustizia era nel fiore degli anni".

I genitori di Emanuele hanno acconsentito all’espianto delle cornee, che è stato eseguito al San Bartolomeo. Il magistrato inoltre ha predisposto l’autopsia che verrà eseguita la prossima settimana. Emanuele Arcolini era un giovane molto conosciuto anche per la sua passione per la musica e il ballo e tantissimi ragazzi ieri hanno voluto ricordarlo con affetto unendosi al dolore dei familiari.

Di Emanuele ha un ricordo speciale anche il professor Francesco Del Freo, anche lui docente di cucina. "Emanuele è stato mio allievo per tre anni – racconta Del Freo –. Era un ragazzo tranquillo, solare e sempre sorridente. Uno studente molto rispettoso e umile. L’avevo rivisto spesso anche dopo il diploma perché condivideva con mio figlio la passione per i balli caraibici. La notizia della sua scomparsa è stata una doccia fredda". E poi c’è il ricordo di Lodovica Lazzerini, meglio nota al grande pubblico come Aiola.

Alessandra Poggi