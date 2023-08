Giovane si ferisce mentre scavalca il cancello di casa

Paura ieri mattina intorno alle 5 per un ragazzo di 22 anni che presumibilmente stava rientrando a casa dopo aver trascorso la notte con gli amici. Per cause ancora da accertare (probabilmente non aveva le chiavi di casa) il ragazzo ha tentato di scavalcare il cancello di casa della sua abitazione a Montignoso in via XXV Aprile in località Renella, quando è scivolato e la punta di una delle inferiate del cancello si è piantata nell’ascella del ragazzo.

Gli amici, presenti alla scena, hanno immediatamente soccorso il ragazzo e hanno chiamato il 118 affinché venissero prestare le cure al giovane, che stava perdendo molto sangue. All’arrivo dei soccorsi era cosciente, ma è stato necessario l’intervento dell’automedica, che l’ha portato al Noa.