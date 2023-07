Giovane muore mentre è al lavoro Cardiopatico, è crollato a terra

di Monica Leoncini

Era al lavoro quando improvvisamente si è accasciato a terra. Per lui non c’è stato più nulla da fare. Dramma ieri mattina a Villafranca, e più precisamente alla Eurotek Klima, un ditta che si occupa di fabbricazione di articoli metallici (e non solo), che si trova in località Pratola. Un giovane lavoratore è morto per un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Il 37enne, Constantin Marcel Chelemen, di origini rumene, aveva da poco iniziato a lavorare nel magazzino dell’azienda, quando all’improvviso si è sentito male. I suoi colleghi si sono subito resi conto della gravità della situazione, perché è caduto a terra e non riusciva a riprendere conoscenza, nonostante lo chiamassero ripetutamente. Tutto è accaduto in fretta, poco dopo le 8,30. Sono stati i suoi colleghi ad avvisare immediatamente il 118. Purtroppo niente hanno potuto fare i soccorritori intervenuti con l’automedica di Aulla e l’ambulanza della Croce Bianca. Anche loro, nel prestargli i primi soccorsi, si sono resi conto che la situazione era drammatica. Però non si sono dati per vinti, gli hanno praticato le manovre di primo soccorso con l’impiego del defibrillatore e non solo. Per diverso tempo hanno fatto il possibile nel tentativo di rianimarlo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto all’interno dell’azienda in cui stava lavorando. Era impiegato in magazzino ma a quanto pare non spostava il materiale. Avrebbe avuto compiti da ufficio. La notizia ha fatto in fretta il giro di Villafranca e della Lunigiana. Inizialmente si pensava ad un incidente sul lavoro, invece poi si è scoperto che il giovane era un lavoratore fragile, con precedenti problemi cardiopatici.

Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri della stazione di Villafranca e della compagnia di Pontremoli, che stanno portando avanti le indagini, come prevede la legge. Ovviamente poco dopo è giunto a Pratola anche il personale Asl del settore Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche loro per tutti gli accertamenti del caso. Nei prossimi giorni il materiale raccolto da militari e Asl finirà sul tavolo del sostituto procuratore di turno ieri. La tragica notizia ha provocato sconforto tra in colleghi e le persone che conoscevano il 37enne rumeno. Particolare molto importante: non è possibile dare la colpa al caldo. Alle 8,30 a Villafranca in Lunigiana la temperatura era inferiore ai 30 gradi.