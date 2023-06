Giovane centauro scivola con la moto a Fivizzano, trasportato in volo all'ospedale di Cisanello

Brutto incidente ieri pomeriggio a Posara lungo la strada stale che porta da Fivizzano al Cerreto. Per cause ancora da accertare con precisione, un giovane di 19 anni ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava ed ha fatto un volo di alcuni metri. Per fortuna l’allarme è scattato immediatamente e il 118 ha mandato sul posto automedica e ambulanza. Contemporaneamente venivano informati anche i carabinieri che intervenivano per fare tutti i rilievi del caso. Il giovane non ha mai perso conoscenza ma per prudenza è stato chiamato l’elisoccorso. Ma gli elicotteri presenti al Cinquale erano tutti impegnati così in zona è arrivato l’elisoccorso di Pavullo, in Emilia. Il giovane centauro è stato così trasportato in volo all’ospedale di Cisanello. Per fortuna le sue condizioni non preoccupano i sanitari. Il giovane non sembra in pericolo di vita ma è sempre ricoverato a Cisanello.