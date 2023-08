Giostra e scherma storica Weekend a tutto Medioevo Tra cavalieri e Quintana Cybea

Un weekend ricco di emozioni quello in arrivo domani e domenica nell’antico borgo del castello di Comano.

Organizzato dalla Pro Loco Castello di Comano, unitamente alla Cooperativa di Comunità "Vivi Comano", dalla locale Pubblica Assistenza Croce Azzurra si terrà un evento all’insegna delle tradizioni storiche e gastronomiche del passato . Una festa di due giorni in cui si assisterà a esibizioni di "scherma storica" durante l’assedio alla torre del Castello, a spettacoli di mangiafuoco e di falconeria. Con un sottofondo di musica celtica, si potrà osservare ed apprendere le antiche tecniche di arti e mestieri di altre epoche; saranno presenti 5 diversi gruppi storici che daranno vita ad un accampamento medievale,con uno spazio dedicato alla danza orientale. Sotto il profilo enogastronomico, a farla da padrone i piatti della tradizione locale: zuppa di farro, testaroli al pesto, tagliolini di castagne ai funghi ed inoltre i prodotti ottenuti con la castagna : castagnacci, cian e pattone con ricotta e pancetta.

Intanto, il suggestivo borgo di Comano si prepara anche per la rievocazione storica organizzata dall’associazione “Ducato di Massa”, ente del terzo settore, organizzatrice dai primi anni novanta della storica Giostra all’anello con i cavalli “Quintana Cybea”.

Quest’anno l’evento tradizionale massese per la 34esima edizione della kermesse, è in programma per domani alle 21 nell’arena del Centro Cavalli di Comano. Attorno all’evento vengono svolte alcune manifestazioni collaterali mirate a valorizzare l’Anno di Alberico I Cybo-Malaspina, il Grande, Marchese e poi Principe di Massa e capostipite della dinastia dei Cybo-Malaspina che per 276 anni ha governato i territori di Massa e di Carrara. Domenica si tiene infatti dalle 18 alle 23 la prima edizione della Giostra all’anello dei 100 Castelli della Lunigiana Storica nell’Arena dei Cavalli di Comano.

Senza dimenticare che oggi dalle 18 alle 21, davanti alla Pieve di Maria Assunta in Cielo, in località Crespiano nel Comune di Comano, si terrà la benedizione e l’investitura dei 17 cavalieri giostranti, cavalli e palafrenieri che saranno protagonisti appunto nella giornata di domenica. I 17 cavalieri giostranti porteranno i colori dei 17 territori comunali della Provincia di Massa-Carrara. Sempre oggi pomeriggio, alle 16, si tiene l’inaugurazione della Mostra su “Alberico I Cybo-Malaspina e la Giostra della Quintana Cybea” presso le scuole elementari di Comano. Mostra che resterà aperta dalle 10 alle 13 fino al prossimo 20 agosto. In commemorazione del IV Centenario dalla morte di Alberico I Cybo-Malaspina.

Questi sono i nominativi dei Cavalieri, Cavalli e Palafrenieri che parteciperanno alla Giostra della Quintana Cybea di domani: Borgo del Centro storico Sergio Cosci detto Saracino su cavallo Cristall e palafreniere Lisa Rarità; Borgo della mimosa Nicola Radicchi detto Fulmine su cavallo Sem e palafreniere Leonardo Radicchi; Borgo dell’arancio Giacomo Poli Barberis detto Principe su cavallo Wimpys e palafreniere Pietro Cenci; Borgo del mare Davide Bottici detto Scoccione su cavallo Miss Beauty e palafreniere Nicholas Bottici; Borgo della Montagna Giovanni Arquint detto Sceicco su cavallo Però e palafreniere Lorenzo Conti.

Roberto Oligeri