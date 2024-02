Giorno del ricordo delle vittime delle foibe. Consiglio provinciale e comunale straordinario

Sabato, alle 11.30, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, si terrà il consiglio provinciale (e comunale) in sessione straordinaria, aperta, per celebrare il Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe. Questo il programma della giornata: alle 9.15 deposizione di una corona presso la colonia Vercelli a Marina di Carrara; alle 10 inaugurazione della mostra fotografica all’Archivio di Stato a Massa; alle 11.30, come detto il consiglio provinciale. Previsti gli interventi del presidente della Provincia, e sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, del sindaco di Massa Francesco Persiani, della sindaca di Carrara Serena Arrighi e del presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Comitato di Massa Carrara. Al termine della cerimonia, alle 13, sarà deposta una corona presso il parco intitolato a Norma Cossetto sul viale Roma a Massa.