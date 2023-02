Due appuntamenti oggi per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Il Comune di Aulla, in collaborazione con la Fondazione Anmig, alle 10,30 ha fissato il ritrovo delle autorità e delle associazioni in Largo delle Foibe per la deposizione della corona d’alloro alla memoria e una breve commemorazione del sindaco Roberto Valettini. Dalle 11, le celebrazioni proseguiranno nella sala consiliare del palazzo comunale, con l’intervento del docente Umberto Crocetti e i contributi delle autorità e delle associazioni. Il secondo appuntamento, in collaborazione con l’associazione Amici di San Caprasio, alle 15,30, all’auditorium dell’abbazia di San Caprasio, con la presentazione del libro ‘Partigiani - Non santi ma combattenti’ di Corrado Leoni: in apertura interverrà il sindaco Roberto Valettini, quindi dialogherà con l’autore Riccardo Boggi e leggerà alcuni brani del libro Francesco Leonardi.