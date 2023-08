Giornata speciale per i disabili Conferma per ’Volare senza limiti’

La gestione dell’aeroporto è cambiata, non c’è più l’Aeroclub Marina di Massa ma ora tutto è tornato sotto il controllo del Comune che si avvale sul campo di un commissario, il comandante Jacopo Del Carlo. Tanti cambiamenti che però non metteranno in pericolo uno degli eventi più attesi della stagione: la quarta edizione di ’Volare senza limiti’, in programma sabato 9 e domenica 10 settembre all’aeroporto. Lo confermano dal Lions Club Valle del Serchio, che organizza l’iniziativa sin dal primo volo. ’Volare senza limiti’ è un servizio dedicato a ragazzi disabili, ideato per regalare loro l’emozione del volo. I posti sono limitati e bisogna prenotare: tutti i riferimenti si trovano sulla pagina Facebook del Lions Club Valle del Serchio. Una proposta che richiama sempre centinaia di bambini con le loro famiglie e sarà anche l’occasione per toccare con mano la nuova gestione comunale, sotto la guida del comandante Del Carlo, diventata operativa di fatto lunedì mattina con l’ingresso di Medicea come fornitore di servizi e il passaggio di 6 dei 7 dipendenti dell’Aeroclub Marina di Massa con il nuovo provider. L’anno scorso l’iniziativa aveva permesso a oltre 160 persone diversamente abili di vivere l’esperienza del volo. Il nome della manifestazione, ’Volare senza limiti’, riassume il significato profondo di questo service, permettere a ’persone speciali’ di abbattere barriere che la nostra società fatica ancora a superare. ’Volare senza limiti’ è soprattutto emozione, entusiasmo e felicità nel dare, ma anche nel ricevere, sensazioni che tutti i partecipanti hanno provato prima, durante e anche dopo. Per questa edizione gli orari di volo di sabato e domenica sono la mattina, dalle 9 alle 12.30, e il pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30. "Vi aspettiamo per passare insieme due giornate indimenticabili – scrive il Lions –. All’aeroporto del Cinquale non si vola solo con gli aerei, ma si vola soprattutto con il cuore".