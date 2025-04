Giornata mondiale dell'autismo: Massa celebra con musica e inclusione

"Aumentiamo la consapevolezza sull’autismo e promuoviamo l’inclusione e la comprensione". E’ il messaggio lanciato in occasione del ‘Blue day’, la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, festeggiata ovunque mercoledì e a Massa proseguita anche ieri con “I’m blue da ba dee da ba di“, il brano musicale della band italiana Eiffel 65, da cui ha preso il titolo lo spettacolo del liceo artistico musicale Felice Palma.

L’esibizione dell’ensemble di strumenti a percussioni affiancati dal gruppo musicale Rockin’ blue, diretti dai docenti Alessandro Carrieri ed Elena D’Angelo. Canti e balli immersi in una scenografia contraddistinta dal colore blu, scelto per identificare l’autismo, "per celebrare la festa più inclusiva dell’anno", come l’hanno definita i docenti, arricchita dall’animazione degli ospiti del nido Arcobaleno e Aquilone, della English primary school e della scuola San Filippo Neri, i Fratelli delle scuole cristiane di Massa. A fare da cornice oltre a dirigenti scolastici, docenti e studenti, anche genitori e passanti che si sono uniti ai festeggiamenti. "Sono molte le scuole del nostro territorio provinciale – ricorda il dottor Roberto Marrai – dove si sono svolte iniziative per celebrare questa ricorrenza e oltre ad essere molto bello – sottolinea il presidente dell’associazione Autismo Apuania – è un segnale evidente che l’attenzione intorno all’autismo e a coloro che vivono in questa condizione sta crescendo".

Presenti tra il pubblico anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale massese tra cui gli assessori alle politiche sociali e disabilità Francesco Mangiaracina e alle politiche educative e alle pari opportunità Monica Bertoneri. "Nel punto nascita del Nuovo ospedale delle Apuane – ricorda il dottor Marrai – nel corso del 2024 si sono registrate oltre milleduecento nascite, sedici delle quali svilupperanno l’autismo", ovvero, i disturbi dello spettro autistico. Un insieme di diverse alterazioni del neurosviluppo legate a un’anomala maturazione cerebrale che inizia già in epoca fetale, prima della nascita.

Autismo Apuania è l’associazione di volontariato dei familiari e amici di persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico nata nel 2004 dall’esperienza e dall’impegno di un gruppo di genitori convinti "che molto possa e debba essere fatto per migliorare la qualità della vita delle persone autistiche".

