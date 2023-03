Giornata di riflessione sulla consapevolezza dell’autismo

Il 2 aprile si celebra in tutto il mondo la XVI Giornata della consapevolezza dell’Autismo, una neurodisabilità che è sempre più frequente nel nostro territorio. Per il 1 aprile, l’Associazione Autismo Apuania Aps, il Comune di Montignoso e la Provincia hanno voluto creare un momento di riflessione sul tema dell’autismo e sugli interventi pubblici orientati all’equità di accesso alle prestazioni sanitarie concentrando l’attenzione sul Pass – Percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali – e sulla sua attuazione nella nostra provincia. Il tema del Pass e le relative problematiche sono stati oggetto di un incontro a Firenze fra una rappresentanza del Coordinamento Toscano Autismo, l’assessore Simone Bezzini e la dottoressa Michela Maielli, durante il quale sono emersi sia i risultati positivi che le criticità nei vari territori regionali. Il coordinamento sarà ricevuto poi dal presidente della Regione, Eugenio Giani, sempre il 2 aprile. "A un anno dalla sua attivazione al Noa gli operatori del team Pass racconteranno la propria esperienza e si parlerà delle modalità di accesso al sistema – sottolinea il presidente dell’associazione Autismo Apuania, Roberto Marrai – che risulta essere ancora poco conosciuto non solo dall’utenza ma anche dagli operatori sanitari e sociali. La prima parte del convegno sarà parte dedicata al racconto dell’esperienza Pass nell’Asl Toscana nord ovest e al Noa, la seconda parte sarà dedicata alle testimonianze delle associazioni".