Giornata delle Pro Loco Premiati tre progetti attivi sul territorio

Una giornata importante, la scorsa domenica, per le Pro Loco della Toscana, in particolare di Massa Carrara. Un’occasione per la quale in sala consiliare del Comune di Podenzana si è svolta la premiazione degli 8 progetti vincitori della 1° Edizione del premio Regionale “Nicola Lo Gatto - Pro Loco Giovani e Comunità“. Fra le Pro Loco vincitrici, quelle di Fontia-Fossola Moneta, Podenzana e Zeri. "Un risultato soddisfacente - spiegano Giovanni Poleschi presidente provinciale e Cristiano Corsini segretario delle Pro Loco - indice di vivacità del nostro territorio". Alla premiazione il governatore Giani, il consigliere regionale Giacomo Bugliani e il sindaco Pinelli. Cerimonia organizzata da Unpli Toscana, rappresentata dal presidente Mauro Giannarelli, con l’accoglienza offerta dalla Pro Loco Podenzana, col presidente Oreste Galli.