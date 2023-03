Giornata della poesia Dialetto protagonista

Al teatro dei Quercioli,oggi alle 18, si celebra la Giornata mondiale della Poesia con "Cuscì a ne saren mai soli", nuova raccolta di poesie dello scrittore e attore Fabio Cristiani, edita da Tara Editoria. L’evento rientra nel programma ’Cultura in tour’ che l’associazione Insieme sta portando avanti, toccando quartieri e frazioni del comprensorio, riscuotendo consenso e approvazione di pubblico. "Abbiamo scelto di celebrare la Giornata mondiale della poesia con Fabio Cristiani che ci regala attraverso le sue poesie spaccati di storia della nostra città – spiega l’editore Daniele Tarantino – i modi di dire della nostra gente. Per noi, è il secondo volume della collana dialetto e siamo orgogliosi di dedicare un settore dell’editoria al recupero del nostro idioma, affinché non venga dimenticato. Nel dialetto affondano le radici di un popolo ed è importante mantenerne viva la memoria". Dunque, una presentazione? Molto di più. Sarà un pezzo di teatro, recitato da uno dei massimi attori del teatro dialettale massese, nonché regista, Fernando Petroli, e ancora in scena Mariarosa Cavazzuti, Mariachiara Barsella e la piccola Gioia nella poesia ’La massisina’. Introdurranno l’evento Daniele Tarantino e Angela Maria Fruzzetti (Tara Editoria) a cui farà seguito la premessa critica di Massimo Dalle Luche. Condurranno la manifestazione Monica Gulminelli e Giorgio Berti. li sul palcoscenico del teatrino dei Quercioli. L’ingresso è libero. E’ possibile trovare il libro da Libri in armonia in via Pacinotti, Ali di Carta in piazza Aranci e all’edicola del teatro di viale Chiesa.