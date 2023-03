Giornata della lettura e biblioteche Mattei: "L’importanza di fare rete"

"È necessario riaprire la biblioteca di Marina e continuare a fare rete. Una rete che già esiste e dà ottimi risultati. Con queste parole Maria Mattei presidentessa dell’associazione Open commenta la giornata di oggi, dedicata alla lettura. L’intervento di Mattei più che come consigliera comunale e presidentessa della commissione cultura, arriva da una donna da sempre impegnata nella promozione culturale. "Quella di oggi – prosegue Mattei – è un’importante occasione per puntare i riflettori sul divario sociale ed educativo che è presente in Italia, e tanto più nelle città più piccole come la nostra. Il dato che emerge è che leggono i figli dei lettori, e che solo il 34% di loro diventerà un futuro lettore. Per questo i programmi dedicati alle letture sono sempre più importanti, e chi non legge è perché non è dotato di strumenti per leggere. I bambini ereditano problemi di povertà e siamo al 70%. Questi programmi che Carrara fa e non partiamo da zero, devono ancora di più puntare sul sistema delle biblioteche, in particolare la nostra con tre biblioteche che si dipanano sul territorio con caratteristiche diverse e tre pubblici diversi. Il problema della chiusura di quelle di Marina andrà risolto nel giro di breve tempo. La biblioteca non è un contenitore di libri e dobbiamo rendendola viva. La nostra fa parte del sistema Reprobi della Regione Toscana, e poi abbiamo ‘Nati per leggere’, iniziativa che parte addirittura in gravidanza andando a leggere nei consultori. Oggi più che mai è importante puntare ad implementare gli spazi di lettura – conclude Mattei – potenziandoli e rendendoli più appetibili a contrasto della povertà culturale, e per farlo è necessario continuare a fare rete".