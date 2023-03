GIORGINI: mostra su ’red’

Si tiene stamani all’Istituto comprensivo GB Giorgini di Montignoso l’inaugurazione della mostra temporanea dedicata a ’Red’, l’aviatore statunitense che nel 1944 visse da vicino la lotta di Liberazione. L’esposizione è a cura di Alessio Parisi , storico e ricercatore specializzato nella storia della Resistenza. L’inaugurazione è in programma alle ore 11, preceduta da laboratori didattici con gli alunni delle classi di terza media dalle ore 8. ’Tre mese tra i ribelli’ è un connubio di cimeli originali, un memoriale inedito e una ricostruzione storica che consentiranno ai visitatori di conoscere l’esperienza di Curtis l: ’Red’ Willis dietro le linee nemiche. L’aviatore statunitense si trovò, nell’agosto del 1944, a effettuare un atterraggio d’emergenza sugli Appennini, a cavallo fra Liguria e Piemonte, zona occupata dai partigiani. Dopo essere stato soccorso dalla Resistenza trascorse con loro oltre tre mesi. Questa mostra ha quindi lo scopo di raccontare la vita dei partigiani con gli occhi di ’Red’, le cui memorie fotografiche sono state condivise dalla famiglia, che ne permette l’esposizione per la prima volta in Italia.