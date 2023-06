Giorgini, festa spettacolare Musica e balli allo stadio

Musica e ballo alla festa di fine anno della scuola GB Giorgini. Un mega party per la fine dell’anno scolastico, ospitato per l’occasione al campo sportivo della Renella, che ha coinvolto gli alunni di tutto l’istituto comprensivo di Montignoso, dai piccoli dell’infanzia ai bambini e ragazzi di primaria e media, preparati dai loro insegnanti. L’evento, intitolato "MusicalTvShow", ha avuto come filo conduttore la storia della musica attraverso la televisione italiana. Il numeroso pubblico di familiari presente sugli spalti ha potuto assistere a uno spettacolo vario e colorato, pieno di musica, canzoni, coreografie e soprattutto tanta allegria, amicizia e gioia di stare insieme.

Un anno scolastico intenso e pieno di attività, iniziative e progetti come quello appena trascorso poteva concludersi solo con una grande festa-musical, tradizione consolidata della Giorgini, "alla quale tutti hanno contribuito e dalla quale nessuno è rimasto escluso", come ha sottolineato la dirigente Ines Mussi, per una scuola "strettamente legata al proprio territorio e al proprio tessuto sociale", come è stato ricordato dal sindaco Gianni Lorenzetti nel suo intervento.

"Valzer del moscerino", "Fatti mandare dalla mamma", "Viva la pappa col pomodoro", "Volare", "Mamma mia", "Grease" e altre canzoni popolari e di successo: ecco solo alcuni dei titoli che hanno punteggiato lo spettacolo in un caleidoscopio di colori, musica e coreografie, che i giovanissimi artisti hanno interpretato spontaneità e freschezza, ma anche con grande impegno. Un ringraziamento particolare alla professoressa Anna Lucia Dell’Orto che con cura e professionalità ha curato la realizzazione di alcune coreografie. ’Imparare a stare insieme con entusiasmo e allegria’ è un po’ il leit motiv delle attività dell’Ic Montignoso e questa conclusione festosa ha degnamente sottolineato lo spirito che anima l’istituto.

Un momento significativo di crescita personale e di socializzazione positiva per i ragazzi e per le loro famiglie.

Vittoria Bertelloni