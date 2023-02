"Gioiello abbandonato tra pavimenti rotti e rischio infiltrazioni"

"Siamo tornati alla Villa della Rinchiostra per verificare lo stato in cui versano alcune parti della muratura esterna e della pavimentazione delle sale interne al Museo Gigi Guadagnucci. Purtroppo, rispetto a quanto denunciammo mesi fa, la situazione è peggiorata", scrive Bruno Giampaoli di Italia Nostra al sindaco Persiani. Facendo riferimento "al continuo stillicidio delle canale che riversano grandi quantità di acque piovane sulle pareti. Tutto intorno al complesso sassi sui marciapiedi, rotture della pavimentazione, distacchi delle canale dai raccordi di fogna. E al Museo un lieve distacco della moquette da ripristinare per la sicurezza".