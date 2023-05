Giocosport: discipline per oltre 2mila alunni

Torna domani la manifestazione sportiva ‘Giocosport’: cinque giorni di attività all’aria aperta per bambine e bambini della scuola primaria. L’appuntamento è dalle 8,30 a alle 12 al campo scuola di via Bassagrande. L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con il Coni, e coinvolgerà tutti i bambini e le bambine delle scuole primarie carraresi. Divisi tra il 17, 18, 22, 30 e 31 maggio complessivamente più di 2mila alunni avranno l’occasione di provare assieme ad istruttori e tecnici qualificati tanti sport diversi: atletica leggera, ciclismo, scherma, ginnastica, pattinaggio, tennis, karate, calcio, pallavolo, bocce, scacchi e basket. "Ogni giornata sarà dedicata a una classe diversa e coinvolgerà circa 450 bambini che nel corso della mattinata avranno l’occasione di provare quattro attività diverse, e prima di tornare a scuola riceveranno cappellini e medaglie in regalo – spiega l’assessore allo Sport Lara Benfatto –. Cominceremo mercoledì con le seconde e poi sarà la volta delle prime e di tutte le altre classi a seguire per concludere il 31 maggio. Giocosport è ormai un’iniziativa tradizionale e ben rodata per la quale dobbiamo ringraziare il Coni con cui abbiamo costruito una collaborazione sempre molto proficua per questa e tante altre manifestazioni. In questi giorni bambine e bambini potranno avere un primo approccio a molte discipline diverse, scoprirne regole e segreti e, magari, appassionarsene. Non solo, iniziative come questa sono importanti perché sono un momento di socializzazione e di condivisione e perché promuovono attraverso il gioco e il divertimento l’importanza dell’attività fisica fin da piccoli".