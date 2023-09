Gioco d’azzardo patologico L’indagine di Asl e Cnr al via

Il gioco d’azzardo patologico è un crescente motivo di preoccupazione per la salute pubblica, che colpisce tutte le fasce della popolazione e può avere conseguenze serie sulle persone e sulle famiglie coinvolte. Per comprendere a fondo questo fenomeno, il Comune di Pontremoli invita i cittadini che riceveranno il questionario Gaps 2023, giocatori e non, a partecipare allo studio. Si tratta di un campionario sulla prevalenza del gioco d’azzardo sociale e problematico, effettuato su mandato delle Regioni aderenti e in collaborazione coi Comuni. La ricerca è del Cnr commissionata dall’Asl Toscana Nord-Ovest nell’ambito del progetto Slow Life, di rilevazione del gioco d’azzardo patologico a livello locale, che si propone di raccogliere informazioni epidemiologiche e sociali sulla diffusione del fenomeno. Per partecipare allo studio basta compilare il questionario arancione che i cittadini estratti casualmente riceveranno a casa, corredato di una busta pre-affrancata per la sua restituzione. La riservatezza delle informazioni fornite è garantita e i dati raccolti saranno usati esclusivamente per fini scientifici.