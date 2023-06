Giochi in fattoria, domani si parte Prove di abilità e resistenza

di Michela Carlotti

Tutto pronto al centro sportivo CSI Licciana Nardi per la seconda edizione dell’Iron Farmer Games. Organizzato dalla ASD polisportiva Licciana 2000, l’evento inizia alle 18 di domani nel centro titolato allo storico sindaco di Licciana, Enzo David Belli, e si svilupperà tra prove di abilità e resistenza adatte ad ogni d’età con iscrizione gratuita. I partecipanti saranno accompagnati dentro un’atmosfera contadina con allestimenti a tema; trattori d’epoca, balle di fieno, animali da fattoria, musica e cena con menù a base di salsicce e fagioli, focaccine con affettati e formaggi. I giochi, tutti in stile country, si distinguono per fasce d’età e prestanza fisica: under 15, under 18, maggiorenni uomini e donne. Per ogni categoria verrà premiato il contadino o la contadina più forte. Le sfide riguardano lo spostamento di presse di fieno, salti su spalliere, trasporto di sacchi di mangime su carriola, percorsi tra ostacoli, giochi con le gomma di trattore, spostamenti di pesi su percorsi perimetrali, tiro dell’accetta (di gomma), lancio del ferro di cavallo (in plastica), prove di mira contro le lattine: ogni prova è rapportata alle categorie con pesi e dimensioni diverse. Ci saranno anche un toro meccanico e giochi gonfiabili per bambini. Per partecipare basta iscriversi in loco, o telefonare al segretario della ASD polisportiva, Corrado Amorfini, al 3383213344. Il dopo cena è affidato alla musica con Salvo e Daniel Dj. "Quest’anno abbiamo anticipato l’evento per favorire la partecipazione" spiegano gli organizzatori che alla prima edizione, lo scorso anno, si erano trovati a fare i conti con la pioggia di settembre. Ad ogni partecipante saranno regalati la maglia e il cappello dell’evento.