Giochi e premi per i benefattori alla festa “Con il cuore di Elsa”

Dare un riconoscimento a chi si è distinto nel volontariato in forma anonima è l’obiettivo dell’evento in 4 tappe della onlus ‘Gli amici di Elsa’ che da 15 anni sostiene bambini e ragazzi disabili. Oggi sono circa 250 le famiglie che si appoggiano alla onlus, fondata e presieduta da Manuela Bondielli. E la festa partirà da piazza Gino Menconi a Marina di Carrara proponendo una domenica di intrattenimento oltre alla premiazione chi negli anni ha sostenuto la onlus rimanendo nell’ombra. L’evento, come spiega la presidentessa Bondielli, avrebbe dovuto essere in 5 location: Massa, Marina di Carrara, Pontremoli, La Spezia e Sarzana. La fine anticipata della giunta Persiani ha però cambiato i piani e annullato la tappa massese. Oggi dunque a Marina di Carrara “Con il cuore di Elsa” comincerà alle 15 e andrà avanti fino alle 18.30.

"Ogni città avrà un evento diverso – spiega la presidentessa Bondielli – e ogni tappa sarà seguita da Radio Nostalgia, che ringrazio. A Marina un evento sportivo con le atlete della pallavolo e di gruppi sportivi. Alla Spezia sarà un raduno di motori e a Sarzana un evento musicale". In tutti i quattro appuntamenti sono previsti musica, sfilate, giochi e animazioni per i piccoli. Il “cuore” della giornata sarà però la premiazione di una persona che si è distinta nel volontariato in modo anonimo. "A Marina saranno due le premiazioni – prosegue Manuela Bondielli – inglobando anche la persona che avremmo dovuto omaggiare a Massa. Per una volta queste persone hanno accettato di uscire dall’anonimato e far conoscere a tutti il loro buon cuore, dopo tanta beneficenza fatta in silenzio senza pubblicità. Il premio sarà molto bello, realizzato in marmo".

E Manuela Bondielli proprio oggi ufficializzerà la fine del suo ‘mandato’, lasciando il timone a Sara Bertolla, già nell’associazione. "Sono soddisfatta di quanto fatto – ammette – se vedo quante famiglie siamo riusciti a coinvolgere e diventare per loro un riferimento. Adesso è giunto il momento di farmi da parte, e dedicarmi di più alla famiglia".

Daniele Rosi