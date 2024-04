Ginnastica ritmica, che show. Successo al palazzetto del campionato regionale

Oltre 190 giovanissime atlete, accompagnate da istruttori e famiglie, provenienti da moltissime società toscane di ginnastica ritmica, hanno riempito il Palazzetto dello sport di Massa in occasione della seconda prova valida per il Campionato regionale settore Silver livelli LA e LB. Un grande evento sportivo organizzato dall’Associazione sportiva Maripose di Massa, in collaborazione con il Comitato regionale Toscana della Federazione di Ginnastica d’Italia. Il campionato si concluderà con le fasi nazionali di Rimini a fine giugno.

Un evento di successo che riempie di orgoglio la direttrice tecnica delle Maripose, Marianna Bongiorni: "Abbiamo appena terminato il campionato di serie C raggiungendo metà classifica e ora ci siamo prese l’onere, e l’onore, di organizzare il campionato oltre alle prove di Coppa Toscana il 18 e 19 maggio, sempre al palazzetto massese. Il settore agonistico delle Maripose lavora a pieno ritmo nei vari campionati individuali e di squadra grazie all’impegno anche di tutto lo staff tecnico in cui mi affiancano, oltre a Francesca Pellegrini e Ginevra Roidi, anche Arianna Casbarra, ex agonista della scuola che si è unita al nostro team".

In pista alla competizione nel palazzetto una trentina di Maripose, tutte dagli 8 ai 15 anni, che fra le mura di casa hanno fatto un’ottima impressione. Nelle prime ore è arrivata subito la vittoria di Bianca Fialdini, che ha trionfato nel livello LB 1, categoria allieve, e al primo posto nelle Senior 1 Giulia Filomena. Nel livello LA1, Allieve 4, Sofia Bogazzi ha raggiunto il terzo posto.

Presente alla manifestazione e alla premiazione, per portare anche i saluti dell’amministrazione comunale, l’assessore allo sport Roberto Acerbo. "E’ una bellissima iniziativa con tante atlete giovanissime– ha dichiarato Acerbo – e ci inorgoglisce vedere il palazzetto dello sport sempre più pieno e utilizzato da giovani e famiglie. Le Maripose sono una realtà ormai storica della nostra città, le conosco da diversi anni. Sanno farsi valere fuori dai confini del territorio per le manifestazioni e competizioni di livello nazionale, con ottimi risultati". Appuntamento ora con la ginnastica ritmica il 18 e 19 maggio, sempre al palazzetto, per le prove di Coppa Toscana