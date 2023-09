Ginnastica militare e Feel like unicorn in vetta Il gruppo 'Ginnastica dinamica militare' e 'Feel like unicorn asd' hanno raggiunto la vetta del Monte Sagro, un'esperienza ricca di divertimento, sorrisi, solidarietà e amicizia. Un'occasione per appassionare al vero sport e iniziare una bellissima collaborazione tra le due realtà.