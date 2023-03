Ginnastica e yoga gratis Partono i corsi per over 60 promossi dal comitato Aics

Al via il progetto Aics Migio.Act, si tratta di corsi gratuiti di yoga e ginnastica dolce rivolti agli over 60. Il Comitato Aics Massa-Carrara, con sede legale a Montignoso, e più di una ottantina di affiliati in tutta la provincia, attivo da anni sul territorio, si occupa di promozione sociale, sportiva e culturale. Tra i suoi valori fondamentali annovera quelli di solidarietà, condivisione e rispetto reciproco, principi che permettono di rendere accessibile ai cittadini di ongi età la cultura e lo sport tramite l’organizzazione di numerose iniziative e incontri aperti a tutti. Altro obiettivo fondamentale è la tutela della salute di ogni persona, di ogni età. In tal senso il progetto nazionale Aics MiGio.Act (mi muovo, gioco, sono attivo) finanziato da Sport e Salute e sostenuto dal Dipartimento per lo sport e dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, si rivolge alla popolazione over 60, con l’intento di ridurre la sedentarietà e diffondere corretti stili di vita. Lo scopo è quello di promuovere un’attività fisica adatta al target di riferimento, una corretta alimentazione e momenti di socialità.

Grazie all’impegno del Comitato, questo progetto riguarderà – dal 25 marzo al 23 ottobre – anche la nostra provincia. In particolare, sul territorio di Montignoso, verranno organizzati corsi, gratuiti, di yoga ogni sabato mattina dalle ore 9 alle 11 presso la nuova palestra della scuola primaria di Cinquale, e corsi di ginnastica dolce ogni martedì dalle 15.30 alle 16.30 e ogni mercoledì dalle ore 17 alle 18, presso la palestra privata movimento Fitness di Montignoso (località Baccanella). Sono previsti anche due open day e dei campus di partecipazione alla vita sportiva e sociale del Comitato. Ai partecipanti verrà rilasciata una tessera comprensiva di copertura assicurativa di base e un kit di benvenuto e il Comitato Aics fornirà gli iscritti di tappetino, borraccia e sacca per scarpe ginnastica. Il progetto è riservato anche ai non residenti in provincia, per partecipare ai corsi è obbligatorio presentare il codice fiscale, con il quale registrarsi sul portale “Sport in” e un certificato medico per svolgere l’attività. Le lezioni di Yoga dolce saranno dirette dall’insegnante Francesca Mergoni, quelle di ginnastica dolce da Elena Lorenzoni e Chiara Dalle Luche. Tutte le insegnanti sono operatrici sportive di associazioni affiliate al Comitato. Per informazioni, si può contattare il numero 328 7167710 o inviare e-mail all’indirizzo [email protected]

Aics ringrazia per la collaborazione nell’organizzazione il Comune di Montignoso, in particolare l’assessorato allo sport e la segreteria comunale. Ringrazia inoltre le associazioni coinvolte, le insegnanti e gli operatori del servizio civile universale.