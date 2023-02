Gibboni e Ceretta sbarcano al teatro degli Animosi Venerdì un concerto dedicato al Carnevale

Un giovane, ma già ‘grande’, violinista, diretto da un altrettanto giovane direttore d’orchestra in ascesa, apre la mini-rassegna al Teatro degli Animosi venerdì alle 21 con un concerto dedicato al Carnevale. Sul palco Giuseppe Gibboni al violino diretto da Diego Ceretta per il primo dei tre concerti di grande livello in programma agli Animosi grazie alla collaborazione del Comune di Carrara con la prestigiosa Fondazione Ort. Giuseppe Gibboni, violinista salernitano, nonostante la giovane età vanta la partecipazione e la vittoria a premi tra i più prestigiosi, primo fra tutti il concorso di Genova intitolato a Niccolò Paganini che ha riportato il titolo in Italia dopo un quarto di secolo. Per la rassegna di Carrara il musicista suonerà il Concerto di Čajkovskij, scritto per violino e orchestra - op. 35, completato nel 1878 che prevede una grande difficoltà tecnica. A dirigere Diego Ceretta, bacchetta giovane la cui carriera marcia in quarta da quando Daniele Gatti lo ha premiato come miglior allievo dei suoi corsi alla Chigiana. Propone agli Animosi la Suite da Pulcinella di Igor Stravinskij insieme a due lavori francesi: Aubade, secondo movimento del Divertissement (1872) episodio danzato inserito in nelll’opera “Fiesque” di Édouard Lalo, e Le boef sur le toit di Milhaud (1919), un susseguirsi di temi brasiliani assemblati secondo la tecnica del montaggio cinematografico.

I biglietti per il concerto sono acquistabili alla biglietteria del Teatro degli Animosi, oggi e domani, dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 18,30, venerdì, giorno dell’appuntamento, dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 alle 21 oppure online su vivaticket.com. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Teatro degli Animosi, in piazza Battisti 1 a Carrara, telefono 0585 641317 nei giorni di apertura della biglietteria, in chiusura della biglietteria è attivo il numero 0585641419, mail [email protected]; [email protected] Il cartellone proseguirà martedì 18 aprile con Daniel Cohen alla direzione dell’orchestra dell’Ort e Alexander Gadjiev al piano. Si concluderà venerdì 26 maggio con un concerto diretto dal carrarese Bruno Nicoli.