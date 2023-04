Giardinieri, operai e aiuto cuochi

Centro per l’impiego della Toscana, info e candidature su https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro

2 GIARDINIERI Cooperativa sociale ricerca 2 addetti alla manutenzione del verde con esperienza. E’ richiesta buona capacità nell’uso di decespugliatore (filo e disco), motosega e tagliasiepe. Tempo determinato con possibilità di proroga.Sede Carrara. Offerta MS-189601

1 OPERAIO Si ricerca operaio per utilizzo di decespugliatore e soffiatore presso attività di apicoltura. Formazione in azienda. Richiesta patente B. Orario dalle 7 alle 15 con contratto a tempo determinato di 6 mesi rinnovabili. Sede Fivizzano. Offerta MS-189533

1 AIUTO CUOCO Per stagione estiva 2023 stabilimento balneare cerca aiuto cuoco per preparazione impasti pizzafocacce con esperienza nelle mansioni. Richiesta Haccp in corso di validità. Offerta MS-189456

1 AUTISTA Si ricerca autista di carroattrezzi per soccorso stradale. Contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Preferibile candidature con patente cat. C. Sede di lavoro Pontremoli. Offerta MS-189432

1 OPERAIO Si ricerca addetto lavaggio auto. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Sede di lavoro Pontremoli. Offerta MS-189429

1 IMPIEGATO Studio consulenza lavoro ricerca addetto alle paghe con mansioni di compilazione Libri Unici del lavoro, calcolo dei contributi e tasse, pratiche per Centro Impiego. Sede di lavoro Carrara. Offerta MS-189423

3 GIARDINIERI Si ricercano 3 figure con mansioni di lavoro manutenzione dei giardini (pulizia terreni e piante, irrigazione e gestione impianti, lavorazione del terreno). Tempo determinato. Sede Carrara. Offerta MS-189419

1 CARPENTIERE Si ricerca carpentiere meccanico con mansioni di saldatura con macchina a filo mig e a bacchetta su strutture metalliche e lettura disegno meccanico di carpenteria. Sede Carrara. Offerta MS-189360