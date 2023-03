Giannetti resta presidente L’Unione dei Comuni al voto Guida fivizzanese confermata

E’ il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni della Lunigiana. Eletto con i voti a scrutinio segreto di 8 sindaci del centrosinistra, mentre i 4 del centrodestra (Tresana, Villafranca, Licciana e Casola) hanno votato per Renzo Martelloni. Nell’urna anche una scheda bianca. Giannetti, succede a se stesso: è stato presidente ad interim dell’Unione dopo la scadenza del mandato di Roberto Valettini sindaco di Aulla a fine 2021. Ha guidato l’ente fino alle elezioni di ieri in attesa che si svolgessero l’anno scorso le comunali di Aulla, Mulazzo e Zeri. Il presidente dell’Unione è eletto dalla giunta, a rotazione tra i sindaci dei 13 Comuni associati che non hanno già espresso il presidente. Mandato di 30 mesi. Il risultato della votazione fa registrare una rottura tra centrosinistra e centrodestra dopo l’unanimità di giugno 2019 a Valettini. All’epoca il consenso aveva fatto parlare il sindaco di Aulla di una bella pagina nell’interesse dei lunigianesi. A fine votazione bocche cucite dei sindaci. Resta la curiosità per quella scheda bianca forse frutto di disaccordi nel centrosinistra, ma c’è la possibilità che sia stato lo stesso Giannetti a non votarsi. O l’altro candidato Martelloni. Giannetti dovrà assegnare le deleghe della giunta ai sindaci che fanno parte dell’ente (Pontremoli è escluso). Quando subentrò a Valettini scelse la continuità col collega, confermando gli incarichi. E’ probabile che prosegua in continuità con la giunta che ha presieduto ad interim. Tanti obiettivi tra cui la Green Community, un insieme di comunità locali che collaborano per sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista economico e sociale.