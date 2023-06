Giannetti al Memorial Day L’omaggio ai caduti Usa

Giornata memorabile, lunedì scorso, per il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti che ha partecipato al ’Memorial Day’, la cerimonia commemorativa annuale presso il Cimitero Militare di Firenze in ricordo dei soldati Usa caduti nel secondo conflitto mondiale. Giannetti è il primo sindaco della Lunigiana ad essere stato invitato all’evento. "Sono stato invitato– ha detto con orgoglio Giannetti – da Ragini Gupta, console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze. Questo a seguito dei buoni rapporti instaurati con la partecipazione della console a San Terenzo Monti, il 22 aprile scorso, all’omaggio dei soldati nippo-americani, dello speciale reparto dei ’Nisei’, caduti per liberare la borgata dai nazifascisti nella primavera del 1945. Ho preso parte a questa commemorazione, molto sentita dagli americani, in un luogo sacro e bellissimo , ai ’Falciani’, nella campagna fiorentina, in rappresentanza del Comune di Fivizzano". Con Giannetti era presente anche l’assessore Alessandra Grandetti. Al Cimitero militare americano sono sepolti 4392 uomini e donne dell’Us Army uccisi durante la Seconda guerra mondiale in Italia. Alla cerimonia hanno preso parte l’incaricato d’affari ad interim degli Usa per Italia e San Marino Shawn Crowley, il comandante della Sesta Flotta Thomas E. Ishee e Pietro Tornabene, comandante dell’Istituto Geografico Militare e del presidio Militare Interforze di Firenze, oltre al console generale Ragini Gupta, che ha letto il proclama presidenziale, e al direttore del Cimitero Angel M. Matos. Sono state deposte corone d’alloro lungo il Muro dei Dispersi mentre la Banda della Sesta Flotta della Marina Usa e la Fanfara dei carabinieri di Firenze hanno eseguito gli inni nazionali.

Proprio in questi giorni la Tv Abc 7 News della California ha trasmesso, e sta trasmettendo, un reportage dell’anchor man, il celebre giornalista televisivo David Ono, girato lo scorso anno a San Terenzo Monti, luogo dove diversi soldati americani furono uccisi nei combattimenti durante la liberazione del paese. E’ intitolato: ’S.Terenzo Museum & Stanley Hayami story’. "Il Comune di Fivizzano – dice Giannetti – è impegnato ad ampio raggio a rafforzare e sviluppare questi importanti rapporti sia nazionali che internazionali, tesi soprattutto all’ampliamento della conoscenza e alla conservazione della Memoria".

Roberto Oligeri