Giani presenta i candidati riformisti

Oggi alle 17,30 nella sala di rappresentanza di palazzo civico saranno presentati i candidati alle regionali della Casa Riformista. A presentarsi saranno l’ex sindaco di Massa e capolista Roberto Pucci, insieme a Simona Fazzi (nella foto), Marco Fregosi e Lucia Spadoni. Sarà l’occasione per illustrare i temi centrali del programma riformista per la provincia: dalla portualità alle riforme del settore marmo, passando per portualità, mobilità e sanità Alla presentazione sarà presente il governatore uscente della Regione Toscana Eugenio Giani, sostenuto anche da Casa Riformista. "Siamo orgogliosi di portare il nostro contributo alla lista Casa Riformista per Eugenio Giani presidente, con la nostra storia e le nostre competenze", scrivono in una nota del Partito repubblicano di Carrara. "Il nostro contributo di idee e valori, a partire da una visione autenticamente riformista, trova piena collocazione nella lista che sostiene Giani. . Oggi più che mai serve un approccio riformista, liberale, laico e repubblicano per affrontare le sfide del presente e costruire quelle del futuro. La nostra non è una rinuncia al simbolo, ma la scelta di dare maggiore forza e valore alla lista che rappresenterà le istanze riformiste all’interno della coalizione. Il nostro impegno nel governo della città è sempre stato contraddistinto da sobrietà e concretezza". "Partiamo fin da subito con temi seri e concreti della nostra provincia – sottolineano da Casa Riformista – gli slogan da campagna elettorale non ci interessano: i temi che presenteremo rappresentano già una vera e propria agenda di lavoro che intendiamo portare all’attenzione della Regione e del Presidente Giani".