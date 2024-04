Gialloazzurri distratti e sfortunati. La Recanatese balla la rumba. Trafitti 4 volte in un solo tempo

RECANATESE

4

carrarese

1

RECANATESE (3-4-2-1): Meli 6,5; Shiba 7, Ferrante 7 , Veltri 7(20’st Allievi); Raimo 7(31’st Rizzo), Carpani 7,5(12’st Morrone), Raparo 7,5 (12’st Fiorini), Pelamatti 7; Sbaffo 7,5, Lipari 7,5 Melchiorri 8(31’st Ahmetaj) All. Filippi A disp. Mascolo, Prisco, Egharevba, Guidobaldi, Longobardi, Mazia, Ferretti

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve 5,5; Illanes 5, Di Gennaro 4,5 (1’st Coppolaro), Imperiale 5; Zanon 5,5 (1’st Palmieri), Capezzi 6, Della Latta 5 (1’st Zuelli), Cicconi 5,5(27’st Grassini); Finotto 5,5, Panico 5,5; Capello 5 (20’st Morosini) All. Calabro A disp. Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Boli, Giannetti

Arbitro : Vergaro di Bari

Reti: 8’p.t. Lipari, 10’Sbaffo (rig), 22’Melchiorri, 40’ Carpani, 34’st Morosini

Note : Spettatori 483 (di cui 73 ospiti), Recupero 1’+4’ ammoniti Di Gennaro, Melchiorri, Illanes, Coppolaro, Palmieri, Ahmetaj Angoli 0-3

RECANATI – Una Carrarese troppo brutta per essere vera viene travolta a Recanati e deve recitare il "mea culpa". Distratti, deconcentrati ed anche un pizzico sfortunati i gialloazzurri ne beccano quattro nel primo tempo con il match che si chiude praticamente al 40’ ed una ripresa che è stata una sorta di garbage-time inutile attendendo il triplice fischio. Una partita quindi che deve essere considerata un episodio ed una brutta pagina da cancellare e resettare il più presto possibile.

La contesa si mette subito bene per i locali che al primo affondo passano: Raparo appoggia per Melchiorri che trova l’imbucata per l’inserimento con i tempi giusti di Lipari che batte Bleve in uscita. Spingono di brutto i padroni di casa che 2’ dopo approfittano di una dormita di Di Gennaro che si lasca soffiare il pallone da uno scatenato Melchiorri ed il difensore, non contento, lo atterra. Rigore solare che Sbaffo trasforma nonostante il portiere ospite intuisca la traiettoria non riuscendo però a trattenere la sfera. Gli ospiti ci provano al 17’ con un traversone di Cicconi che libera Capello in area ma si immolano prima Veltri e poi Pelamatti a "murare".

La rumba della Recanatese riprende subito: ripartenza di Lipari per Melchiorri che cerca il diagonale che si perde di pochissimo a lato. Per il tris c’è da attendere poco: magistrale Sbaffo nel difendere il pallone e servire un assist di platino ad un bomber di razza come Melchiorri che non si fa pregare ed infila ancora Bleve. In realtà è un monologo: Lipari, splendido, fa tutto benissimo, assist a Carpani la cui conclusione però è debole e centrale. Il centrocampista ascolano però la sua soddisfazione personale se la toglie al 40’ quando riceve da Melchiorri e da posizione defilata riesce a sorprendere l’estremo apuano, non impeccabile.

Risultato roboante ma sostanzialmente legittimo con una Carrarese sorpresa e tramortita dall’impeto agonistico degli avversari ed incapace di rendersi minacciosa con il suo pur temibile tridente offensivo composto da Panico e Finotto dietro a Capello. Calabro ridisegna la squadra con un triplo cambio nel tentativo di cambiare l’inerzia. Uno dei neoentrati, Zuelli ci prova dalla distanza ma Meli non si fa trovare impreparato e respinge. La vera occasione ce l’ha Finotto al 14’ che dopo un buon controllo si trova libero davanti al portiere ma spara a lato. Complice il primo vero caldo primaverile i ritmi calano, anzi crollano. Si arrende anche Cicconi che esce per infortunio ed il possesso palla gialloazzurro continua ad essere sterile. Ci vuole una sbadataggine difensiva al 34’ per consentire a Morosini di accorciare le distanze sfruttando un malinteso tra Meli ed i suoi compagni. L’unica, magrissima consolazione di una Domenica davvero da dimenticare o da ricordare per non ripeterla più.

Andrea Verdolini