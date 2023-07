Gestione dei Rifiuti, Legambiente sostiene l'utilità degli Impianti

"La verità è che nella gestione dei rifiuti, chi dice no a tutto è un sostenitore di fatto di discariche e inceneritori. Per gestire i rifiuti, gli impianti sono indispensabili: meno imperfetti possibili, ma utili alla causa di tutti". Così i circoli di Legambiente di Massa Montignoso e di Carrara replicano ai comitati ‘contro il biodigestore’ in progetto al Cermec, andando a puntualizzare sotto il profilo tecnico alcuni aspetti trattati durante il convegno che dimostrerebbero la capacità dell’impianto integrato, così come progettato, di essere competitivo ed efficace nel ciclo dei rifiuti. A partire dall’ubicazione: se quella perfetta non esiste, nel caso del Cermec il problema "non sussiste, l’impianto di compostaggio è già esistente nella zona industriale", quindi si tratta solo di un miglioramento impiantistico. Sulla produzione e il consumo di energia, il "biometano prodotto e immesso in rete contribuisce a ridurre il prelievo del gas fossile e la dipendenza energetica". Inoltre essendo un ‘impianto integrato’, che punta anche a produrre compost nella seconda fase di compostaggio, "rappresenta la tecnologia più avanzata ad oggi disponibile atta ad ottimizzare il processo di riciclo dell’umido. Un impianto integrato che produce biometano è più energivoro di un impianto di compostaggio, ma il saldo energetico è positivo anche da un punto di vista economico" mentre in un impianto di solo compostaggio "l’energia viene solo consumata". Il compost, assicura Legambiente, nel processo misto aerobico e anaerobico, garantirebbe sicurezza sotto tutti i profili, compresi i citati clostridi e altri patogeni, e il prodotto finale si chiama "ammendante compostato misto che viene analizzato secondo i parametri indicati dalla normativa e può essere commercializzato, ed essere utilizzato nella produzione di colture bio solo se idoneo". Inoltre la fase anaerobica garantirebbe anche una diminuzione delle emissioni odorigene.