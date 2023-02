Gerali referente di due ospedali Scelto per Pontremoli e Fivizzano

L’Azienda Usl Toscana nord ovest ha nominato il nuovo referente sanitario per gli ospedali di Pontremoli e Fivizzano. La scelta è caduta sul dottor Riccardo Gerali, dirigente medico di medicina interna a rapporto esclusivo con l’azienda Usl dal 2001, ora in servizio a Fivizzano. Il conferimento dell’incarico è avvenuto attraverso un bando pubblicato il 18 gennaio per sostituire il dottor Luciano Pasquali, in pensione da dicembre. Lo comunica la direzione generale dell’azienda sottolineando che Riccardo Gerali ha acquisito "una rilevante autonomia professionale nell’ambito della gestione di tutte le problematiche relative alla conduzione delle attività diagnostiche e terapeutiche di competenza internistica nel reparto di Medicina". Grazie alla sua conoscenza degli ospedali di Pontremoli e Fivizzano e del territorio in cui si inseriscono, sottolinea l’azienda, "potrà garantire presenza costante e continuità di azione, lavorando in maniera coordinata e integrata con il direttore dei presidi ospedalieri dell’ambito di Massa Carrara Giuliano Biselli". Riccardo Gerali si è laureato in Medicina nel 1989 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e nel 1993 si è specializzato in Geriatria e Gerontologia all’Università di Firenze. "Questa nomina – spiega il direttore generale dell’Asl Maria Letizia Casani – va nella direzione, indicata anche dalla Regione Toscana, di una...