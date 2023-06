Gemellaggio musicale fra scuole ’Ferrari’ & ’Moratti’, super concerto

Gemellaggio musicale tra scuole. All’auditorium “Glelmi” della scuola media Ferrari di Marina di Massa l’ensamble di fiati dell’istituto Moratti di Fivizzano si è incontrato con il gruppo pianistico dell’Istituto comprensivo Massa 3. Dopo una breve prova d’assieme i musicisti delle rispettive scuole hanno dato luogo a un sorprendente concerto eseguendo un repertorio che ha contemplato brani del genere colto, popolare e della musica da film. L’immediatezza e la plasmabilità del linguaggio musicale hanno permesso ai giovani musicisti di creare un’atmosfera suggestiva ed emozionante, supportata dalla impeccabile preparazione dei due gruppi strumentali. Grande soddisfazione espressa dal dirigente dei due istituti, Marco Battella, che ha fortemente voluto questo evento per restituire ai ragazzi un’esperienza costruttiva e motivante con il fine di valorizzare la curvatura musicale dell’offerta formativa delle due scuole. I ragazzi sono stati preparati dai docenti Alessandro Nanni (tromba), Samuele Pozzi (clarinetto), Nico Bertelli (clarinetto) Alberto Lanza (sax), Lorenzo lucci (sax), Antonio D’Eliseo (flauto), Arianna Raspanti e Pietro Giorgini (pianoforte).

A conclusione dell’anno scolastico molti sono i riconoscimenti ottenuti dai ragazzi della Ferrari di Marina di Massa. Nel concorso d’arte “Io Creo” col titolo “L’amico è la chiave della felicità” si è classificata al primo posto l’alunna Sarà Bouiba con un disegno in cui dimostra come l’amicizia possa salvarci da uno stato di prostrazione. Sempre nelle arti figurative eccelle l’alunna Maia Erpen nel concorso “il mare e le vele” premiata a Livorno presso l’Accademia Navale. Nel concorso letterario “liberi di scrivere” l’alunna Alice Pitanti ha conseguito il primo premio con il testo “il ragazzo che rincorreva i treni”. In ambito musicale hanno riscosso successo al concorso Clara Wieck Schumann: l’allievo Tancredi Maria Sinatra ha vinto il primo premio assoluto nella categoria pianoforte e primo premio anche per i due fratelli Davide e Dario De Sabbata nella sezione pianoforte a 4 mani. Inoltre, Il gruppo sportivo dell’istituto ha partecipato alle finali provinciali di corsa campestre vincendo il titolo individuale con l’alunno Christian Mosti; inoltre la scuola si è laureata campione provinciale nel basket 3 contro 3 ai Giochi Studenteschi.