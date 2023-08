Gemellaggio culturale con la Cina Delegazione da Ganzhou in città "Presto scambi e iniziative"

Montignoso fa passi in avanti verso il gemellaggio sportivo e culturale con la città cinese di Ganzhou. Nei giorni scorsi il sindaco Gianni Lorenzetti ha ricevuto a Villa Schiff una delegazione composta dal vicesindaco, rappresentanti delle Istituzioni e giovani calciatori. Questo incontro è stato il primo passo verso un gemellaggio sportivo e culturale tra le due città, un’opportunità unica per condividere conoscenze, esperienze e tradizioni che arricchiranno il tessuto sociale della comunità. "Durante la visita degli ospiti – sottolinea Lorenzetti – abbiamo avuto l’opportunità di mostrare loro il meglio di ciò che Montignoso ha da offrire: la nostra cultura unica, le splendide bellezze naturali e il calore dell’accoglienza. Abbiamo anche iniziato a discutere delle possibili iniziative sportive e culturali che potremmo realizzare insieme in futuro, costruendo un legame sempre più forte Questo gemellaggio rappresenta un’occasione straordinaria per imparare gli uni dagli altri, promuovere lo scambio culturale e approfondire la comprensione reciproca. Siamo certi che questa collaborazione non solo rafforzerà i legami tra le nostre comunità, ma contribuirà anche a consolidare i rapporti tra le nazioni e le culture, a vantaggio di tutti noi".