Geko, rimasti solo sei lavoratori Ora un incentivo-disoccupazione

La battaglia dei lavoratori Geko verso la fase finale con la maggior parte ha trovato una ricollocazione in aziende del territorio. Ne restano 6 ancora in forza all’azienda per lo stabilimento di Massa che deve chiudere e per loro si profila a breve la firma di un accordo che garantirà un piccolo incentivo da parte di Geko per accedere alla disoccupazione. A rendere noti gli ultimi passaggi è il segretario della Uilm area nord Toscana, Giacomo Saisi, a poche ore dall’ultimo tavolo di crisi in Regione che ha messo a confronto sindacati e azienda per quello che sembra ormai il passaggio definitivo. "Il numero dei lavoratori in carico all’azienda sarebbe ormai ridotto a 6 unità, dalle 13 rispetto a cui si è partiti in autunno – sottolinea il segretario Uilm Saisi –. Quindi molti dei dipendenti hanno trovato una nuova occupazione e anche per gli altri stanno continuando i colloqui con imprese del territorio interessati ad assorbire il personale. Per questi lavoratori, nello specifico, è stata messa sul tavolo un’ipotesi di accordo che prevede un piccolo incentivo per chi accederà alla Naspi".

Tenere Geko a Massa era una missione impossibile ma il tavolo di crisi e concertazione creato dalla Regione su richiesta dei sindacati lo scorso anno sembra aver portato almeno a una chiusura quasi unitaria della vertenza. Resta inoltre in piedi l’ipotesi di cessione del capannone. "Ci sono due manifestazioni di interesse molto importanti – evidenzia ancora il segretario Uilm – di cui una in fase molto avanzata e speriamo si possa concludere nel giro di pochi mesi. Nel frattempo portiamo avanti prima di tutto la vertenza dei lavoratori". L’ipotesi di accordo sarà discussa oggi nell’assemblea dei lavoratori che la vaglieranno e decideranno se accettarla. Poi è prevista la firma dell’accordo, se approvata dai lavoratori, l’1 marzo al tavolo in Regione.