Non si è fatto mancare l’occasione di salutare i suoi sostenitori della lista civica il sindaco Francesco Persiani (nella foto), ieri mattina, prima di andare a vedere di persona, per la seconda volta in 24 ore, le condizioni del palazzo interessato dal rogo lunedì pomeriggio. Qualche minuto passato dal primo cittadino assieme ai militanti dell’associazione ’Civici apuani’, giusto per scambiare qualche battuta prima di tornare al lavoro. Gli stessi stavano distribuendo alcuni volantini a sostegno del sindaco, davanti al teatro Guglielmi. La campagna elettorale sembra iniziata. E pensare che a pochi passi, davanti alla pizzeria Vasco, c’era il gazebo del grande sfidante, l’assessore Marco Guidi e Fratelli d’Italia...