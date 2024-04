Gazebo degli Astrofili con visori 3D

Conto alla rovescia per lo storico lancio della radiosonda – coordinatore del progetto il docente Stefano Gaffi – promosso dai licei lunigianesi ad Aulla, domani in piazza Garibaldi dalle 10. Ci saranno anche gli Astrofili Spezzini, partner insieme ad altri del progetto. Un’occasione unica per esplorare il cielo e le sue meraviglie, grazie alla presenza di esperti e appassionati di astronomia. Al gazebo degli Astrofili Spezzini, in piazza Garibaldi, i visitatori potranno immergersi in un viaggio attraverso l’universo, scoprendo segreti e curiosità legate alla nostra galassia e oltre. L’associazione – delegazione territoriale dell’Unione astrofili Italiani per la Spezia, Lunigiana e Val di Vara – fornirà informazioni sull’osservatorio di Monte Viseggi e le attività proposte. In più gli Astrofili Spezzini offriranno esperienze indimenticabili grazie all’utilizzo di visori 3D in collaborazione con Avis-Aido Gruppo Oto Melara e Cyber 3d.

I visitatori avranno la possibilità di esplorare in modo immersivo pianeti, stelle e galassie. Grazie alla collaborazione tra l’associazione e i Licei Lunigianesi, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il cielo e le stelle, avvicinandosi a un mondo affascinante e ricco di misteri. Ci sarà l’occasione di visitare il gazebo degli Astrofili Spezzini e di lasciarsi affascinare dalla bellezza dell’universo e dalle sue infinite possibilità di scoperta. Per ulteriori informazioni sull’Associazione Astrofili Spezzini e sulle attività proposte, è possibile visitare il sito web www.astrofilispezzini.org e seguire la pagina facebook Associazione Astrofili Spezzini Osservatorio Monte Viseggi.