Garibaldi e Accademia, l’accordo

Il Cinema Garibaldi ha attivato una convenzione con Accademia di Belle Arti di Carrara per la riduzione del costo per le proiezioni cinematografiche. Destinatari della convenzione sono gli studenti iscritti a un qualsiasi corso Accademia di Belle Arti e tutti i docenti. La convenzione prevede uno sconto sul prezzo di ogni singolo biglietto da lunedi al venerdi. I biglietti potranno essere acquistati direttamente al botteghino del cinema Garibaldi con presentazione del tesserino di riconoscimento. Un modo per facilitare l’accesso al cinema agli artisti anche in relazione ai numerosi titoli che il Cinema Garibaldi propone in materia di arte con docufilm su grandi pittori, dirette dai teatri di opera e mille altre iniziative dedicate all’arte.