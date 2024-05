"Garanzie sul Museo della stampa". Palazzo Bononi, vendita vincolata

In quel palazzo storico ci sono il sogno, la passione e il lavoro di anni dei due fratelli, Eugenio e Loris Jacopo Bononi. Un legame fortissimo con la storia e la cultura di Fivizzano e della Lunigiana che ha fatto nascere il Museo della Stampa proprio nel Palazzo Fantoni Bononi, che lo ha fatto crescere con risorse private consistenti e lo ha reso pubblico. Un museo chiuso da 11 anni, da quando il terremoto del 2013 lo ha reso inagibile. Ora l’acquisizione al patrimonio di quel palazzo-museo è uno degli obiettivi annunciati dal sindaco uscente e candidato Gianluigi Giannetti. " Stiamo raggiungendo un’intesa con la proprietà e contiamo di potere disporre di questa realtà che racchiude in gran parte la storia e la cultura del nostro capoluogo" ha detto.

Ma c’è un ma. Lo specifica Jacopo Bononi, figlio di Eugenio, quindi membro della famiglia Bononi comproprietaria del Palazzo e presidente della Fondazione LjB onlus: deve essere garantito, nero su bianco, l’impegno della futura amministrazione a mantenere il museo, lasciare viva la memoria dei due fratelli che lo crearono assegnandone la gestione alla stessa fondazione che lo ha reso vivo. Altrimenti niente vendita.

"Mi appare doveroso fare chiarezza in merito all’annuncio del tutto unilaterale del Sindaco Giannetti – spiega Jacopo Bononi – . Pur comprendendo l’enfasi elettorale del Primo Cittadino va precisato che il palazzo si chiama Fantoni Bononi, non solo Fantoni, tanto per cominciare". E per "garantire la conoscenza della verità dei fatti" e consentire ai cittadini "di farsi un’ idea precisa" ricorda che il palazzo venne acquistato dai fratelli Bononi, "all’inizio degli anni ottanta a proprie spese, con l’unica finalità di istituirvi un museo che celebrasse quei fasti di cui ben parla Giannetti". "Dopo anni di lavori e sforzi economici sostenuti privatamente dai fratelli Bononi viene realizzato sulla base di un progetto e completamente a proprie spese dagli stessi il Museo della Stampa all’interno dell’edificio".

La Fondazione è da sempre titolare del progetto museale, e del Cda fa parte il sindaco di Fivizzano. "Attendiamo quindi, prima di qualunque conferma di vendere l’edificio – sottolinea Jacopo Bononi –, una risposta chiara del primo cittadino affinchè, trattandosi eventualmente di una mera acquisizione immobiliare, il Comune si impegni a sottoscrivere (come fece il Sindaco Rossetti nel 2007) una convenzione con la Fondazione, che rimane titolare dell’intero progetto museale". Agli impegni verbali dunque, devono seguire quelli scritti. C’è bisogno della "stessa disponibilità a garantire la prosecuzione del progetto venga dagli eredi della signora Raffella Paoletti per i beni mobili messi a disposizione a suo tempo da mio zio Loris, come fece per altri beni mio padre Eugenio, del museo stesso ed ad esso funzionali. Tutti questi esclusi quelli di proprietà della Fondazione stessa".

La convenzione fu stipulata nel 2007 tra il Comune e la proprietà garantendo la piena e attiva funzionalità del museo fino al terremoto del 2013 che ha bloccato le attività perché l’edificio è stato dichiarato inagibile. "Senza che si avverino le suddette condizioni non potrà esserci alcuna compravendita e anche una eventuale neonata Fondazione ETS, ora in studio, raccoglierà l’eredità della esistente come fu nella volontà dei fratelli Bononi a suo tempo in qualità rispettivamente di presidente e vicepresidente, ossia quella di perpetrare nel tempo la valorizzazione della cultura fivizzanese nel mondo" conclude Jacopo Bononi.

